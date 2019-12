Doorzoekingen op 20 plaatsen in Nederland voor drugshandel en witwassen

De Landelijke Recherche heeft woensdagochtend op 20 verschillende locaties in heel Nederland doorzoekingen verricht in een onderzoek naar een criminele organisatie die verdachte wordt van drugshandel en witwassen. Dit meldt de politie woensdag.

Beslag gelegd op administratie en 2 panden

De internationaal opererende organisatie wordt ervan verdacht zich bezig te houden met witwassen en drugshandel. Op 20 locaties verspreidt door Nederland, waaronder bedrijfspanden en woningen, is gelijktijdig naar administratie en gegevensdragers gezocht. Er is onder andere beslag gelegd op administratie en twee panden. Er is een persoon aangehouden voor het bezit van XTC-pillen. De leden van de criminele organisatie worden ervan verdacht drugs via Europese havens Nederland binnen te brengen.

Criminele organisatie

Het onderzoek is gestart naar aanleiding van geldstromen gerelateerd aan drugshandel. Op basis van ontsleutelde data zijn leden van de criminele organisatie geïdentificeerd. Inzage in deze data leerde de rechercheurs veel over de organisatie. Het valt de recherche op dat de betrokkenen met gebruik van nicknames uit een kinderserie onderling communiceren.

Doorzoekingen

Rond de 200 rechercheurs van de Landelijke Recherche hebben naar administratie en gegevensdragers gezocht. Er is beslag gelegd op administratie, sieraden, een vals ID en twee panden. Voor het bezit van meer dan 1000 XTC pillen is een persoon aangehouden. Aanhoudingen in een later stadium van het onderzoek worden niet uitgesloten.

FinEC-team

Het onderzoek naar de criminele organisatie wordt uitgevoerd door een FinEC-team van de Landelijke Recherche onder leiding van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie. Een FinEC-team is gespecialiseerd in financieel rechercheren en richt zich op het aanpakken van de internationaal georganiseerde criminaliteit. Zonder geld als “smeerolie” kan de “engine of crime” niet draaien. Financieel rechercheren is een beproefde methodiek voor het blootleggen van netwerken, het identificeren van daders, het vaststellen van feiten en omstandigheden en het verzamelen van bewijs in strafrechtelijke onderzoeken.