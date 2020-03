'Corona-dreiger' aangehouden op Utrecht CS

Trein

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kregen de melding dat een man in een winkel voedsel nam zonder te betalen. In de winkel troffen ze de man liggend op de grond aan. De man werd overeind geholpen en naar een andere plek gebracht om daar, uit het zicht van het publiek, de zaak verder af te handelen. Omdat de man onvast te been was en vermoedelijk te veel gedronken had, waren de agenten bang dat hij zou omvallen en ze vroegen hem te gaan zitten.

Vijf keer naar agenten gespuugd

Daarna nam de man plotseling een agressieve houding aan en zei dreigend: “You don”t tell me what to do! You want corona? Here come and get it!” Vervolgens spuugde hij wel vijf keer in de richting van de agenten. Deze konden het spuug net ontwijken. De verdachte is hierop aangehouden en naar het politiebureau vervoerd.

Zero-tolerance

De betrokken agenten hebben aangifte gedaan van bedreiging en poging tot zware mishandeling. De verdachte wordt donderdag voor de rechter-commissaris geleid en de snelrechtzitting is op 1 april gepland. De politie hanteert tegen de zogeheten ‘Corona-dreigers’; verdachten die dreigen anderen te besmetten met het Corona-virus door te spugen of te hoesten, een zero-tolerance beleid en doet te allen tijde aangifte van bedreiging dan wel mishandeling.