Tiener aangehouden voor mishandeling agent

Agenten troffen woensdagavond rond 21.30 uur op de Ahornstraat een jongen aan die als vermist was opgegeven. De agenten wilden de jongen (15) naar zijn verblijfplaats overbrengen. De meisje dat in gezelschap van de jongen was bemoeilijkte het werk van de agent en gaf hem een trap tegen zijn hoofd. Daarna is zij er vandoor gegaan. De agent liep letsel op. Hij heeft aangifte gedaan van de mishandeling. De tiener is deze ochtend aangehouden en zit vast voor verhoor.