Man verdacht van witwassen

Tijdens de controle van een auto op de Blauwhekken in Oud Gastel is een 58-jarige man aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van witwassen.

Agenten zetten vrijdagavond rond 21.30 uur de auto aan de kant van de weg en vroegen of er nog bijzonderheden aanwezig waren in de auto. De bestuurder, een 58-jarige man die niet ingeschreven staat op een adres in Nederland, vertelde dat er een flink geldbedrag in de auto aanwezig was. Het zou gaan om duizenden euro’s. Die informatie bleek te kloppen. Omdat de man geen geloofwaardige verklaring kon geven met betrekking tot de herkomst van het geld is hij, na overleg met een Officier van Justitie, aangehouden als verdachte van witwassen.

De man is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij op een later tijdstip zal worden gehoord door rechercheurs.