Groeiende populariteit van vakantie in eigen land door Covid-19

Tijdens de persconferentie op 3 juni vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge over de zomervakantie van 2020 en corona. Het is mogelijk om op vakantie te gaan naar andere landen in Europa, deze hebben wel maatregelen getroffen. Ook is het nog mogelijk dat de situatie in de tussentijd toch verandert en het reisadvies wordt gewijzigd. Uit de persconferentie bleek dat het het veiligst is om op vakantie te gaan in Nederland. Veel Nederlanders nemen dit advies ter harte.

Vakantiehuisje in Nederland

De Nederlandse vakantieparken zien sinds kort een groot aantal binnenlandse reserveringen binnenkomen. Natuurhuisje geeft aan dat er ruim vier keer zoveel reserveringen zijn dan deze tijd een jaar geleden en Belvilla meldt een stijging van 40 procent. Ook Landal GreenParks en Campspace bevestigen dat ze meer boekingen van Nederlanders binnenkrijgen, waarbij het om een verdrievoudiging gaat voor het kleine Campspace. Landal GreenParks noemt geen cijfers. Doordat reizen buiten Europa nog afgeraden worden zijn mensen gedwongen om een bestemming dichtbij huis te vinden, maar de wens om unieke plekken te bezoeken blijft bestaan. Dit uit zich in een flinke stijging in het lokale toerisme.

Kamperen met de tent

Vanaf 1 juli mogen de Nederlandse campings weer open zoals we gewend zijn. Dit wil zeggen dat de nu nog gesloten sanitaire voorzieningen weer gebruikt mogen worden, waardoor het ook weer mogelijk is om met de tent op vakantie te gaan. Maudi Pietersen van Adviesjagers verwacht dat de vraag naar tenten en kampeerspullen hard gaat stijgen. ‘Nederlanders zijn zich al langer aan het oriënteren op de zomervakantie. Nu de zomervakantie na de persconferentie van de premier eindelijk van start kan gaan, is direct te zien dat er veel accommodaties en campingplaatsen gereserveerd worden. Daar komt nog bij dat veel mensen door de maatregelen hebben geconsumeerd in maart, april en mei.’ Voor veel mensen is dit een uitstekend moment om te investeren in een nieuwe tent of andere kampeerspullen, zoals slaapmatjes, slaapzakken, kookstelletje, een klaptafeltje enzovoort.

Hogere prijs door grote vraag

Ondanks dat het consumentenvertrouwen flink afneemt is er een grote vraag naar accommodaties en campingplekken. De grote vraag naar vakanties in Nederland kan de prijs van vakantiehuizen en campings flink opdrijven. Naast Nederlanders komen er namelijk ook buitenlandse toeristen naar ons land, voornamelijk Belgen en Duitsers. Nederland telt in totaal ongeveer achtduizend toeristische accommodaties. Deze zijn samen goed voor 1,4 miljoen slaapplaatsen. Echter zijn meer dan 50.000 van deze slaapplaatsen groepsaccommodaties, die momenteel niet aan traditionele doelgroepen verhuurd kunnen worden omdat mensen alleen met het eigen huishouden op vakantie mogen.

Daarnaast is het de vraag welk moment mensen kiezen voor de vakantie. Als dit voornamelijk in de zomervakantie is, is er weinig spreiding wat de prijs van een vakantie flink op kan jagen. Zo werken veel van de grote concerns, zoals een Center Parks of Roompot, met een yieldsysteem. Hierdoor stijgen de prijzen als er meer online boekingen gemaakt worden, waaruit dus blijkt dat de vraag stijgt.

Reizen binnen Europa

Per 15 juni veranderen voor een aantal Europese landen de reisadviezen van oranje naar geel. Dit wil zeggen dat de gezondheidsrisico’s vergelijkbaar zijn met die in Nederland en dat Nederlanders welkom zijn om hier hun vakantie te vieren. Het gaat hier onder andere om Duitsland en Portugal. Frankrijk en Spanje moeten nog een formeel besluit nemen of Nederlandse toeristen deze zomer welkom zijn. Er zijn 3 Europese landen die het oranje reisadvies voorlopig gehouden: Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Dit komt doordat de gezondheidsrisico’s in Zweden en het Verenigd Koninkrijk groter worden ingeschat en Denemarken de grenzen nog dicht houdt voor Nederlandse toeristen.

Het streven is om per 15 juni reizen naar het Caribische gedeelte van het Koninkrijk weer mogelijk te maken. Hieronder vallen Bonaire, Saba, Aruba, Curaçao, Sint Eustatius en St. Maarten.