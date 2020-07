Politie neemt grote hoeveelheid cashgeld, horloges en auto’s in beslag

Woensdag heeft de politie, naar aanleiding van onderzoek in een paardenstal aan de Mastenbroekweg in Weert, een hennepplantage met 400 planten aangetroffen. Dit meldt de politie donderdag.

Dure auto's, horloges, motorfiets en 100.000,- euro cash

Bij nader onderzoek door agenten werd er ook nog voor 100.000 euro aan contant geld, negen horloges, een motorfiets aangetroffen. Daarnaast werden er drie dure auto’s in beslaggenomen. Ook werden een gasalarmpistool, stroomstootwapen en pepperspray aangetroffen. De huurder van de stal is aangehouden. Uit onderzoek bleek dat er sprake was van het illegaal aftappen van water en elektriciteit. Hierdoor is er risico op brand door kortsluiting en lekkage.