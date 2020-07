Kettingrukker vlucht op brommer

Op de Fideliolaan heeft vrijdag omstreeks 17.15 uur een beroving plaatsgevonden. Van een 73-jarige vrouw werd haar gouden armband afgerukt door een man die is gevlucht op een bromfiets in de richting van de brug naar de Zuiderpoort.

Van de man is het volgende signalement bekend: leeftijd ongeveer 18 jaar, ongeveer 1.80 meter, slank postuur, gekleed in een donkergrijs jack en een blauw petje. De bromfiets was donkerkleurig.

De politie heeft een zoekactie gehouden en er is een buurtonderzoek gehouden. De vrouw is slachtofferhulp aangeboden. Verbanden met andere soortgelijke straatroven worden onderzocht.