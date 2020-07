Maserati, Porsche en 4 ton cash door FIOD in beslaggenomen bij recyclingbedrijf

De FIOD, politie en OM zijn bezig om in het kader van een strafrechtelijk onderzoek met hulp van defensie het terrein van een recycling bedrijf in Noord-Limburg te doorzoeken. 'Het bedrijf wordt verdacht van witwassen en het overtreden van milieuregels', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) zaterdagavond weten.

Enkele dagen

Het gaat om een integrale actie. FIOD, Politie, Defensie, gemeente en OM werken samen bij het onderzoek ter plaatste. Dit onderzoek zal waarschijnlijk enkele dagen in beslag nemen. De bedrijfsvoering van het bedrijf is stilgelegd voor de doorzoeking.

Verborgen ruimtes

Defensie beschikt over meerdere gespecialiseerde teams die kunnen ondersteunen bij dit soort acties. Bij deze actie zijn twee Advanced Search Teams van defensie ingezet. Deze zoekteams kunnen moeilijke zoekopdrachten uitvoeren, bijvoorbeeld in zeer kleine ruimtes, of ruimtes met weinig of geen licht en ook in onveilige situaties. De zoekspecialisten maken gebruik van geavanceerde middelen. Ook kan het zoekteam met speciale apparatuur verborgen ruimtes ontdekken.

Beslag

Behalve het bedrijventerrein zijn vandaag ook de woningen van drie functionarissen van het bedrijf en een accountantskantoor doorzocht door FIOD en de politie. Er is tot nu toe beslag gelegd op administratie, circa 4 ton contant geld en een Porsche en een Maserati.