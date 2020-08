Marechaussee onderschept ruim 38.000 euro tijdens controle op A16

De mannen van 28 en 29 jaar reden Nederland binnen vanuit België. Bij de controle van de grensoverschrijdingsdocumenten zagen marechaussees een stapel geld in de portemonnee van de bestuurder. Op de vraag of hij nog meer geld bij zich had, gaf hij aan dat er in de auto nog meer lag. Hierop doorzochten marechaussees de auto.

Bij dit onderzoek werd bij de bestuurder en de bijrijder een grote hoeveelheid geld aangetroffen. In het totaal ruim 38.000 euro. Omdat zij over de herkomst geen goede verklaring konden geven, zijn beiden aangehouden voor witwassen.

Het geld is in beslag genomen en beide verdachten zijn ingesloten. De Koninklijke Marechaussee in Hoogerheide onderzoekt deze zaak verder.