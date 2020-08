Brandstichting aan Dorpsstraat in Lage Vuursche

In de nacht van woensdag 12 op donderdag 13 augustus vond bij een pand aan de Dorpsstraat in Lage Vuursche een brand plaats. Uit het onderzoek door de politie is gebleken dat er sprake is van brandstichting.

Rond 03.15 uur kregen politie en brandweer de melding dat het pand, de voormalige smidse, in brand stond. Het lukte de brandweer om de brand onder controle te krijgen waarna de politie zich kon richten op de oorzaak.

Onderzoek naar de oorzaak

Hierbij werd de Forensische Opsporing ingezet en gebruik gemaakt van een speurhond. Ook stelden agenten een buurtonderzoek in en vond er onderzoek plaats naar mogelijk bruikbare camerabeelden. Na dit onderzoek is vastgesteld dat er sprake is geweest van brandstichting. Ook is het zeer aannemelijk dat de verdachte zichzelf heeft verwond bij het plegen van zijn daad. Deze verdachte heeft zich daarna haastig uit de voeten gemaakt en is zeer waarschijnlijk gevlucht in een gereedstaande auto die in de omgeving geparkeerd stond. De auto is vermoedelijk weggereden over de Maartensdijkseweg in de richting van Maartensdijk. Van de verdachte en de auto is helaas geen signalement bekend. De politie zet het onderzoek naar de verdachte en het motief voort.