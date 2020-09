Illegaal feest in voetgangerstunnel onder A9 in Halfweg door politie beëindigd

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie, samen met onder andere de Koninklijke Marechaussee, Rijkswaterstaat en politiemensen uit andere eenheden, een illegaal feest beëindigd in Halfweg. 'Geschat werd dat er ongeveer 400-500 bezoekers naar het feest toekwamen', zo laat de politie zondag weten.

Voetgangerstunnel onder A9

Even na middernacht bleek een grote toestroom van mensen in de richting van het Spaarnwoudegebied te gaan. Geconstateerd werd dat er heel veel mensen in de omgeving van de Houtrakkerweg liepen naar de voetgangerstunnel bij de A9 ter hoogte van Vinkebrug. 'Hier bleek een illegaal feest te zijn georganiseerd', aldus de politie.

Toegangswegen afgesloten

Alle toegangswegen naar het feest werden afgesloten en het feest werd door de politie beëindigd. Veel ‘feestgangers’ begrepen al snel dat het feest niet doorging en zij werden onder politiebegeleiding richting het station of een taxiplaats begeleid.

Politiehonden ingezet

Een groep van 50 feestgangers bleek alsnog door te willen feesten en niet te willen vertrekken; ook zij werden uiteindelijk door de politie verdreven met behulp van onder andere politiehonden.

Eén aanhouding

Een 24-jarige Haarlemmer werd aangehouden omdat hij herhaaldelijk de aanwijzingen van de politie negeerde en de nodige scheldwoorden riep richting de politie. Na het vertrek van alle feestgangers was de rust wedergekeerd.