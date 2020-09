Je wilt bedrijfsfilms laten maken: hoe & wat?

Wanneer je als bedrijf zichtbaar wilt zijn via bekende platforms zoals Facebook, Linkedin en Youtube, komt al snel de vraag op of bedrijfsfilms laten maken ook iets voor jouw onderneming is. Aangezien een video in 1 minuut meer kan overbrengen dan 10.000 woorden, begrijp je waarom bedrijfsfilms zo enorm populair zijn bij zowel makers als kijkers.

Bedrijfsfilms zijn geweldig als promotiefilm, productvideo of als uitlegvideo in de vorm van een animatievideo. Maar waaraan voldoet een echt goede bedrijfsfilm? En is een professionele voice-over echt die 200 euro extra meer waard? En hoe lang moet ik mijn bedrijfsfilm maken? Hoogste tijd om deze vragen uit bedrijfsvideo land te beantwoorden.

Gespecialiseerde bedrijfsfilm producenten zijn goedkoper

Een videoproductie bedrijf dat geweldige videoclips kan maken met sexy danseressen, is niet meteen een bedrijf waar je idealiter het beste een bedrijfsfilm laten maken kunt. Producenten die de hele dag bedrijfsfilms maken weten welke formats het beste scoren voor hun klanten, en bovenal wat prijstechnisch het meest interessant is.

Want je kunt wel met een uitgebreid productieteam van 20 man komen opdraven bij een bedrijf, als de bedrijfsfilm offerte vervolgens enkele duizenden euro’s bedraagt, zal niemand daar echt warm voor lopen. Gelukkig weten ervaren bedrijfsfilm makers als geen ander hoe je een echt goede bedrijfsfilm kunt maken met een zeer beperkt team. Daarnaast hebben deze bedrijfsfilm producenten talloze bedrijfsfilm voorbeelden waaruit je kunt kiezen.

Vees kritisch op de informatie in je bedrijfsfilm

Vele bedrijven die hun eerste bedrijfsfilm gaan maken willen zoveel mogelijk informatie in die bedrijfsvideo kwijt. Maar de aandachtspanne online is slechts kort, soms wordt binnen enkele seconden beslist of de video wordt uitgekeken. Je video moet dus zeer spitsvondig en aantrekkelijk zijn, zeker in de eerste 5 seconden. Bedenk dus van te voren goed welke informatie écht belangrijk is voor je kijker, en hoe het op zo’n kort mogelijke wijze gezegd kan worden. Alleen zo maak je een spitsvondige video waarmee je veel views kunt scoren.

Daarnaast is het verstandig om niet teveel vanuit de zend-modus te vertellen. Laat echte klanten of medewerkers aan het woord in je bedrijfsfilm. Wat is er zo goed of leuk aan jouw product? Wat maakt het werken bij jouw bedrijf zo interessant? Dit zijn geweldige vragen voor echte mensen. Het voordeel is dat je video zo nog minder commercieel wordt, omdat deze als ‘echt’ en ‘authentiek’ wordt ervaren. Met als uitkomst dat je uiteindelijk tóch meer zult verkopen. Een echt commerciële bedrijfsfilm is dus juist niet commercieel.

Bedrijfsvideo laten maken van maximaal 60 seconden

We lieten zojuist al even vallen dat jouw bedrijfsfilms altijd superinteressant moeten zijn in de eerste 5 seconden. Bedenk ook dat het maken van een lange film een hele uitdaging is. 30 seconden interessant zijn is makkelijker en goedkoper dan 60 seconden. En we kunnen uit de praktijk vertellen dat een goede bedrijfsfilm al in 30 seconden gemaakt kan worden. Al verkopen veel productiebedrijven liever een 60 of 120 seconden film, omdat de factuur mede hierop gebaseerd is. Laat je hier dus niet door afleiden: hoe korter, hoe beter! Voor je kijker en voor je marketing budget.

Altijd een professionele voice-over inhuren

De video is bijna af, de voice-over tekst is klaar, en je wilt een voice-over inhuren. Maar wacht eens even, je zus heeft toch ook zo’n mooie warme stem? Maak niet deze fout, een voice-over inspreken is echt vakwerk. Mensen horen direct het verschil tussen een bekende voice-over Nederlands en iemand met een mooie stem die zomaar voor een voice over microfoon is gezet. De voice-over is ten slot van rekening de stem van je bedrijf, wil je echt afbreukrisico lopen om slechts €200 euro te besparen op je offerte? Waarschijnlijk niet.

Dan komt tenslotte de vraag op of je een voice-over man of voice-over vrouw nodig hebt. Veel bedrijven denken hier niet echt bij na, maar er is een reden waarom make-up reclame door een vrouw wordt ingesproken en bierreclame door een mannelijke voice-over. Als je doelgroep man is, kies je een mannenstem, en andersom voor een vrouw. Wanneer je doelgroep 50/50 is, of je wanneer je voicemails laten inspreken wilt, dan wordt er vaak ook voor een vrouw gekozen.