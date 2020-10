Ongeval met veel schade in Emmen

Hulpdiensten

Hierop werden de hulpdiensten opgeroepen waaronder de brandweer, ambulance en politie en de traumahelikopter vanaf Eelde, maar de laatste werd gecanceld toen deze boven Rolde vloog.

Weg afgesloten

Hoeveel mensen er gewond zijn is nog niet bekend. Wat de oorzaak van het ongeval is moet onderzoek uitwijzen. Vermoedelijk was er bij een bestuurder verwarring over het al dan niet afgesloten weg in verband met wegwerkzaamheden ter plaatse.