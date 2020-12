Wetenschappers positief over paddo’s en magic truffels

Het imago van psychedelica zoals paddo’s en magic truffels is aan het veranderen. Wetenschappers komen er langzamerhand achter dat mensen baat kunnen hebben bij het nemen van de potente paddenstoelen. Uit recente onderzoeken is namelijk gebleken dat magic mushrooms medicinale waarde hebben. Ze kunnen helpen bij psychische klachten en hebben therapeutische waarde bij bijvoorbeeld verslavingen. Waar staat het onderzoek nu en wat kan er in de toekomst nog meer ontdekt worden?

Wat zijn paddo’s en magic truffels?

Paddo’s en magic truffels worden ook wel magic mushrooms genoemd. De schimmels bevatten de werkzame stoffen psilocybine en psilocine. Psychoactieve stoffen waar je van kunt trippen als je een hoge dosis tot je neemt. De paddenstoelen staan dan ook bekend als recreatief tripmiddel, maar wat veel mensen niet weten is dat ze tegenwoordig ook worden ingezet in de gezondheidszorg. Paddo’s, magic truffels en andere psychedelica zoals ayahuasca en DMT komen steeds meer in het nieuws. Er staan zelfs documentaires als “Have a good trip” op Netflix, die over magic mushrooms en andere tripmiddelen gaan.

Wetenschappelijk onderzoek

Wereldwijd worden paddo’s en magic truffels onder de microscoop gelegd om ze te onderzoeken. Sinds 2000 zijn er door de Johns Hopkins Universiteit van Maryland in de Verenigde Staten al meer dan 60 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over de medicinale krachten van de paddenstoelen. Wat blijkt: de werkzame stoffen psilocybine en psilocine kunnen helpen bij tal van aandoeningen en behandelingen.

Zo is het zeer aannemelijk dat psilocybine en psilocine angsten kunnen wegnemen. De behandeling van psychische klachten door bijvoorbeeld trauma’s kunnen daardoor worden bijgestaan door de psychedelica. De middelen worden ook gebruikt bij de behandeling van verslavingen aan opiaten, alcohol en nicotine. Bepaalde aandoeningen en depressies kunnen waarschijnlijk ook worden verholpen met de tripmiddelen. Wel is het van belang dat de juiste paddo of magic truffels dosering wordt aangehouden en dat de patiënten onder toezicht worden behandeld in combinatie met de psychedelica. Een fijne en vertrouwde omgeving is bijvoorbeeld erg belangrijk.

Zijn de paddenstoelen legaal?

De wetenschappelijke onderzoeken hebben grote gevolgen voor de legaliteit van paddo’s over de hele wereld. De bevindingen van de Johns Hopkins Universiteit hebben er mede voor gezorgd dat in steeds meer Amerikaanse staten de discussie rondom de legaliteit van paddo’s en magic truffels wordt aangewakkerd. In de staten Californië en Colorado zijn ze al bezig met een wetswijziging en in Oregon is het sinds kort bij wet toegestaan om mensen met psychische klachten te helpen met de paddenstoelen. In Brazilië, Jamaica en Samoa zijn de psychedelica al helemaal legaal verkrijgbaar.

Paddo’s zijn in Nederland bij wet verboden. Door onverantwoordelijk gebruik van paddo’s tussen 2006 en 2008 zijn er een aantal incidenten geweest met voornamelijk toeristen. De soms dodelijke ongevallen hebben ervoor gezorgd dat paddo’s nu illegaal zijn. Details van de incidenten zijn nooit naar buiten gekomen. Zo is nooit bekend geworden of er andere middelen in het spel waren. Magic truffels, die dus precies dezelfde werkzame stoffen bevatten, zijn door een maas in de wet nog wel legaal verkrijgbaar. Net als het zelf kweken van de paddenstoelen met een paddo kweekset.

Experts en wetenschappers komen er steeds meer achter dat als paddo’s en magic truffels op een verantwoorde manier gebruikt worden, ze meer goeds kunnen doen dan slecht. Gaat de wet in Nederland ook weer veranderen? De toekomst zal het leren.