Vijftig jongeren zorgen voor onrust in het Zeeuwse Oost-Souburg

Een groep van ongeveer vijftig jongeren hebben dinsdagavond onrust gestookt in het Zeeuwse Oost-Souburg. Twee jongens zijn gearresteerd. Tien jongeren kregen een bekeuring voor het overtreding van covid-maatregelen.

De politie zag op social media dat opgeroepen werd om te rellen in Oost-Souburg. Zo'n 20 agenten waren vanaf 20.00 uur zichtbaar en onzichtbaar aanwezig en hielden toezicht. Bij een school werd een container in de brand gestoken. De brandweer bluste het vuur. In de buurt van een sporthal werden enkele ruiten vernield. Een groep van tien jongeren kregen ter plaatse een bekeuring omdat ze onvoldoende afstand hielden.

De twee aangehouden jongens, een voor het afsteken van vuurwerk en de andere voor baldadigheid zijn naar een politiecellencomplex gebracht. Ze worden woensdag verhoord. Na het politieoptreden keerde rond 22.45 uur de rust in Oost-Souburg weer terug.