Politie onderzoekt ramkraak in Maastricht

Rond 6.30 uur kreeg de politie zondagmorgen diverse meldingen van een ramkraak bij een juwelier aan de Maastrichter Brugstraat, in het centrum van Maastricht. Met een personenauto werd het rolluik voor de zaak vernield en vanuit de vitrine werden sieraden buit gemaakt. De politie is gestart met een onderzoek.

Na de kraak zijn de verdachten met hun auto weggevlucht. Het onderzoek, dat direct werd opgestart, heeft nog niet geleid tot aanhoudingen. Er is een burgernetbericht verstuurd waarin de politie vraagt naar getuigen van de ramkraak of informatie over drie donker geklede mannen die zich met een blauwe/paarse personenauto verplaatsen.