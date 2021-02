Waarom veel mensen onbewust al een doorlopend krediet hebben bij de bank

Een doorlopend krediet is een populaire leenvorm. Daarbij spreek je met een kredietverstrekker een limiet. Tot het limietbedrag bereikt is, kun je geld opnemen vanuit dit krediet. Maandelijks betaal je aflossing over de schuld én een doorgaans variabele rente. Je betaalt alleen rente over het geld dat je hiervan daadwerkelijk opneemt. Maar hoewel dit een leenvorm is waarvoor je naar de bank kunt om het af te sluiten, hebben velen van ons in feite al dan niet bewust al zo’n doorlopend krediet.

Rood staan

Kun jij rood staan op je bankrekening? Dan heb je in feite al toegang tot een soort doorlopend krediet. Je kunt immers geld opnemen dat eigenlijk niet van jou is en daar betaal je dan rente over. Ook bij rood staan is het doorgaans zo dat je een limiet vaststelt. Natuurlijk zijn er ook veel mensen die die limiet op nul hebben staan, zodat ze überhaupt niet rood kunnen komen te staan. Wil je voorkomen dat je per ongeluk rood komt te staan en dus met die rente te maken krijgt, dan is het verstandig om rood staan voor jouw bankrekening onmogelijk te maken.

Creditcard

Een andere, veel gebruikte vorm van wat in feite een doorlopend krediet is, is de creditcard. Maak je gebruik van een creditcard, dan geef je geld uit dat in feite niet van jou is. Ook niet als je op jouw bankrekening voldoende geld hebt staan. Hoe sneller je dat ‘geleende’ geld aflost, hoe lager de additionele kosten zijn die je maakt. Het ironische van creditcards is dat ze wereldwijd veel breder als betaalmiddel te gebruiken zijn dan een gewone bankpas of bankrekening. Wil je aankopen doen in het buitenland, dan moet je vaak gebruikmaken van een creditcard. Het voordeel van creditcards is dat verdachte uitgaven gemeld worden en onterechte afschrijvingen gecompenseerd kunnen worden.

Doorlopend krediet afsluiten

Natuurlijk je naast deze zaken ook nog bewust een specifiek doorlopend krediet afsluiten op het moment dat je gedurende een bepaalde periode geld nodig hebt zonder al een exact bedrag te weten. Bijvoorbeeld wanneer je een huis gaat opknappen. Je kunt dan geld opnemen uit het doorlopend krediet op het moment dat je het nodig hebt. In feite kun je dit doorlopend krediet beschouwen als een grote, langdurige roodstand bij de bank of een omgekeerde spaarrekening. Je kunt immers tot de kredietlimiet bedragen opnemen alsof het een spaarrekening is. Belangrijk om te beseffen is wel dat de flexibiliteit van zo’n doorlopend krediet de laatste tijd afgenomen. Bij veel kredietverstrekkers is opnemen tot het limietbedrag slechts mogelijk in de eerste twee jaren van de looptijd.

Zo zie je maar dat in feite veel meer mensen geld lenen dan je zou denken. De realiteit is echter dat het soms verdomd handig kan zijn als die mogelijkheid er is. Zolang je jezelf niet diep in de schulden werkt en netjes kunt aflossen, is er dan ook niets mis met het gebruikmaken van een doorlopend krediet in welke vorm dan ook.