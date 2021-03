Vier jongens langer vast voor betrokkenheid bij steekpartijen

Drie jongens van 16 en één van 15 jaar, die mogelijk betrokken zijn bij steekpartijen in december 2020 en januari van dit jaar in Amsterdam-Zuidoost, blijven langer vast zitten. 'Dat heeft de rechter-commissaris besloten. De twee steekpartijen zouden mogelijk verband houden met een langer lopend conflict en zijn vermoedelijk gerelateerd aan drillrap', zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten.

In buik gestoken

De eerste steekpartij was afgelopen 4 december. Daarbij werd een 17-jarige jongen in zijn buik gestoken. Hij werd met levensbedreigend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Op 29 januari 2021 was een 16-jarige jongen slachtoffer van een steekpartij. Ook hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Dit keer met steekwonden in zijn benen en een verwonding aan zijn hoofd. De slachtoffers zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Beide steekpartijen vonden plaats in Amsterdam- Zuidoost.

Slepend conflict

Volgens politie en OM zijn er aanwijzingen dat de steekpartijen te maken hebben met een langer lopend conflict tussen drillrap-groepen. Het wapenbezit en gebruik onder jongeren baart de overheid grote zorgen. De overheid heeft daarom een actieplan opgesteld om wapengeweld en bezit onder jongeren aan te pakken. Bij het plan zijn vele organisaties zoals gemeenten, politie en OM bij betrokken.

Aangehouden

De jonge verdachten zijn begin deze week en vorige week door de politie aangehouden. Tot afgelopen woensdag zaten zij in alle beperkingen. Twee van de vier jongens (15 en 16) worden verdacht van betrokkenheid bij beide steekpartijen. In het onderzoek naar de twee steekpartijen zijn meerdere verdachten in de leeftijd van 16 en 17 jaar aangehouden en heengezonden in afwachting van nader onderzoek. Tijdens het onderzoek zijn meerdere messen aangetroffen en in beslag genomen.