681 COVID-patiënten op de IC, 1653 in de kliniek, 16 verplaatsingen LCPS

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt tot woensdagochtend 2.334. Dit heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdagmiddag bekendgemaakt.

Daling

'Dat zijn er 76 minder dan dinsdag. Hiervan liggen er 681 op de IC, een daling van 1 patiënt en 1.653 in de kliniek, 75 patiënten minder dan gisteren. Gisteren zijn er 16 bovenregionale verplaatsingen met inzet van het LCPS gerealiseerd, waarvan 2 IC', aldus het LCPS.

Nieuwe opnames

Vandaag zijn 299 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 44 minder dan de vorige dag. Hiervan zijn er 42 opgenomen op de IC, 8 minder dan gisteren en 257 in de kliniek, 36 minder dan gisteren. Het gemiddeld aantal nieuwe opnames blijft hoog en volgt een stijgende trend.

Bezetting Intensive Care

De totale bezetting is met 15 gedaald naar 1120 bedden. Op de IC liggen nu 681 COVID-patiënten, 1 minder dan gisteren en 439 non-COVID-patiënten, 14 minder dan de vorige dag. De COVID-bezetting op de IC volgt een stijgende trend.

Bezetting kliniek

De totale bezetting is met 177 gestegen naar 14334 bedden. In de kliniek liggen nu 1653 COVID-patiënten, 75 minder dan gisteren. De COVID-bezetting in de kliniek volgt een stijgende trend.

Duiding van de huidige situatie

De instroom en bezetting van COVID-patiënten in de ziekenhuizen zijn in de afgelopen week opnieuw gestegen. Het LCPS verwacht dat deze trend zich deze week voortzet.