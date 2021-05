Benedenwoning verwoest door felle uitslaande in Den Bosch

Opgeschaald naar middelbrand

Al snel werd opgeschaald naar middelbrand, maar de brand was snel onder controle door brandweerlieden van de eerste bluseenheid. De straat werd door de politie afgesloten voor omwonenden. Voor het raam van de benedenwoning stond een scooter, deze vatte ook vlam.

Volledig uitgebrand

De bewoner is door het aanwezige ambulancepersoneel nagekeken maar raakte niet gewond. De benedenwoning brandde volledig uit, door snel ingrijpen van de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op de bovenwoning. Ook werd een ladderwagen ingezet om de situatie van bovenuit te bekijken.

Metingen

De brandweer verricht momenteel nog metingen in de boven en naastgelegen woningen, maar vermoedelijk mogen deze bewoners snel terug naar hun woning. Met een overdrukventilator wordt de rook verdreven. Stichting Salvage is in kennis gesteld en zal namens de brandverzekeraar de eerste nodige zorg in gang zetten.