OM: Verdachten moordaanslag Peter R. de Vries langer vast

Twee mannen die worden verdacht van poging moord in vereniging op Peter R. de Vries blijven twee weken langer vast zitten. 'De rechter-commissaris heeft ze vrijdagmiddag in bewaring gesteld', zo laat het Openbaar Ministerie (OM) zojuist weten.

Arrestaties

'Het gaat om een 21-jarige man uit Rotterdam en een 35-jarige man uit Maurik die afgelopen dinsdagavond enkele uren na de moordaanslag in een auto op de A4 werden aangehouden. Beide verdachten zitten in beperkingen en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat', aldus het OM.

Onderzoek voortgezet

Het opsporingsonderzoek gaat voort. Omdat de verdachten in beperkingen zitten, is het OM terughoudend met het geven van informatie over dit onderzoek.