Ramkraak op kledingwinkel in Jan Evertsenstraat

Rond 04.30 uur reden verdachten met een witte bestelbus het winkelpand in. Meerdere verdachten gingen het pand binnen en er vervolgens vandoor met dure kleding uit de winkel. De verdachten zijn gevlucht op scooters, waarvan een in ieder geval een motorscooter een MP3 model betreft. Dit is een motorscooter met twee wielen aan de voorzijde en een aan de achterzijde. De verdachten zijn gevlucht in de richting van het Mercatorplein. Het witte busje dat gebruikt werd om de gevel in te rijden betreft een witte Renault Kangoo. Dit voertuig is gestolen in de nacht van 16 op 17 september 2021 vanaf de Staalmeesterslaan ter hoogte van de flat met huisnummers vanaf 300.