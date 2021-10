Doorrijden bij verkeersongeval

De politie zoekt getuigen van een verkeersongeval dat in de nacht van vrijdag op zaterdag 23 oktober plaatsvond aan de Draafsingel. Een 17-jarige fietser uit Hoorn raakte hierbij gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. Het slachtoffer is vermoedelijk aangereden door een auto. De automobilist is zeer waarschijnlijk doorgereden. De politie zoekt de bestuurder van deze auto.