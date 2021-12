Zo werkt een zakelijke hypotheek

Een zakelijke hypotheek is meer dan enkel een lening. Het is een ingewikkelde puzzel waarbij je moet zorgen dat alle stukjes op hun plek passen voordat je een aanvraag indient.

Weten wat kan en wat niet kan

Het gaat om het kennen van je eigen mogelijkheden zoals onder andere bericht door RetailTrends.nl, je moet weten wat kan en wat niet kan. Wij nemen je graag mee langs belangrijke punten voor de aanvraag van een zakelijke hypotheek.

Een aanvraag in simpele stappen

Zo vraag je een zakelijke hypotheek aan:

1. Je bereid je aanvraag eerst goed voor, je bepaald hoeveel financiering je nodig hebt en hoe gezond jouw bedrijf financieel is.

2. Vervolgens start je de aanvraagprocedure bij jouw hypotheekverstrekker. Je geeft zoveel mogelijk gegevens over de financiële gezondheid van je bedrijf en beargumenteerd waarom je de lening ook daadwerkelijk kunt terugbetalen. Dit klinkt vrij typisch, maar hier kun je bij een hypotheekverstrekker écht voordeel uithalen.

3. Vervolgens bekijk je of de aanvraag écht compleet genoeg is, evalueer de aanvraag zo goed mogelijk.

4. Vervolgens ga je een gesprek aan met de hypotheekverstrekker om te bekijken wat er mogelijk is.

Houd rekening met de eigen inbreng! Het is algemeen zo dat een hypotheekverstrekker maximaal 70% van de marktwaarde van het bedrijfspand financiert, de rest zal moeten komen vanuit eigen inbreng. Daarnaast moet je rekening houden met de risico rente. Dit is een extra rente die bovenop de reguliere hypotheekrente valt. Je kunt ook van te voren inschatten waar je staat, bereken jouw maandlasten, door van te voren verschillende scenario’s in te schatten zul je uiteindelijk een betere uitkomst treffen.

Hoe lang loopt een bedrijfslening?

De looptijd wordt bepaald samen met de hypotheekverstrekker. De minimum looptijd is altijd 5 jaar, maar deze valt vaak veel hoger uit. Een bedrijfspand financieren is immers een flinke investering, er zijn weinig bedrijven die erin slagen deze in slechts 5 jaar af te betalen.

De aflossingsvorm wordt ook samen met de hypotheekverstrekker bepaald. Je kunt uiteraard je voorkeur voor een lineaire hypotheek of een annuïteitenhypotheek kenbaar maken. De hypotheekverstrekker zal dan kijken of dit de beste vorm is in jouw situatie. Dit heeft onder andere te maken met de financiële risico’s omtrent jouw bedrijf.

Welke documenten zijn er nodig?

Bij de aanvraag zijn in ieder geval jaarrekeningen nodig, sowieso van het laatste boekjaar. De gegevens omtrent winst, afschrijvingen en omzet moeten worden verstrekt. Denk eraan dat je exacte bedragen invult, dus rond niet af! Ook kun je een overzicht weergeven van jouw cijfers de laatste jaren om een beter beeld te schetsen voor de hypotheekverstrekker van hoe jouw bedrijf de laatste jaren presteert. Soms wordt er ook gevraagd om een prognose. Het is dan belangrijk dat jij zo realistisch mogelijk schetst waar je verwacht dat jouw bedrijf op de korte en de lange termijn heen gaat qua financiële directie. Wees niet bang om ambitieus te zijn, maar houdt het realisme er wel in. Je moet er wel van overtuigd zijn dat je deze prognose ook echt waar kunt maken.

Is een taxatierapport nodig?

Ja, het is nodig een taxatierapport aan te leveren. Dit is een eenmalige kostenpost waarmee rekening moet worden gehouden, want dit is allesbehalve onbelangrijk. Hier worden door de hypotheekverstrekkers vaak eisen aan verbonden. Bespreek dit dus desnoods eerst met de hypotheekverstrekker alvorens hiermee aan de slag te gaan.