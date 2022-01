ME op meerdere plekken in actie. Meerdere agenten gewond

De jaarwisseling is over het algemeen rustig verlopen. Toch moest de politie in enkele plaatsen in actie komen. Veelal gebeurde dat nadat hulpverleners tijdens hun werk waren bekogeld met vuurwerk en andere voorwerpen.

Vooral in enkele plaatsen in Friesland had de politie de handen vol om de rust terug te krijgen. Zo moest de Mobiele Eenheid ingrijpen in onder andere Tzummarum, Kollumerzwaag, Burdaard en Marrum.

In het Drentse dorp Bovensmilde voerde de ME charges uit nadat de politiemensen waren bekogeld met zwaar vuurwerk en stenen.

In Amsterdam Nieuw-West moest de ME ook in actie komen nadat agenten met stenen waren bekogeld. Zo ook op de Dam, waar duizenden mensen zich hadden verzameld, greep de politie in nadat agenten met vuurwerk werden bekogeld.

In Rotterdam moest de ME de brandweer afschermen tijdens bluswerkzaamheden bij de Stephanusschool in Rotterdam-Schiebroek. De brandweer werd bij aankomst met vuurwerk bestookt.

In Uithoorn woedde een grote brand in het ontmoetingscentrum het Buurtnest. De brand is vermoedelijk aangestoken.

Agenten gewond

Op meerdere plekken in het land raakten politiemensen gewond. In het Friese Burdaard liepen drie politieagenten mogelijk gehoorschade op toen zij werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Nadat de groep meermaals was verzocht de plek te verlaten, gebruikte de Mobiele Eenheid traangas.

Politieagent tegen hoofd getrapt in Breukelen

Breukelen - In Breukelen werd kort na de jaarwisseling op de Broekdijk West bij het busstation een agent tegen het hoofd getrapt toen zij en haar collega’s een man wilden aanhouden.

Politieagenten zagen dat in de omgeving van het busstation in Breukelen zwaar vuurwerk werd afgestoken. Toen ze er een kijkje gingen nemen, zagen ze dat verschillende prullenbakken en verkeersborden waren vernield. Ook zagen zij een man vuurwerk afsteken. Toen ze uitstapten om hem aan te spreken, rende hij weg. Toen de agenten hem vervolgens wilden aanhouden, bemoeide de familie van de verdachte zich ermee.

Een agent kreeg daarbij enkele trappen en klappen tegen haar hoofd. Later in het ziekenhuis bleek dat zij een hersenschudding te hebben. Een andere collega liep een breuk in zijn hand op. Ook zijn er ernstige bedreigingen geuit naar de agenten. Er zijn in totaal drie mensen aangehouden op verdenking van mishandeling en het bedreigen van politiemensen. Het gaat om een 19-jarige man en een 49-jarige man uit Breukelen en een 26-jarige man uit Maarssen.

Ondanks het vuurwerkverbod en de inbeslagname van grote hoeveelheden illegaal vuurwerk in aanloop naar de jaarwisseling, werd opvallend veel vuurwerk afgestoken. Ook zijn door het hele land auto’s in brand gestoken. De politie trad ook door het hele land op tegen (illegale) feesten. Dit leidde nergens tot grote problemen.