Badkamer verbouwen in coronatijd immens populair

Vanwege de coronapandemie hebben we nu al bijna twee jaar lang te maken met maatregelen die ons beperken in onze bewegingsvrijheid. Zo zijn we bijvoorbeeld vanwege een lockdown meer thuis en werken we ook vaker vanuit huis. Toch bieden deze beperkingen ook kansen wanneer je bijvoorbeeld verbouwingen aan je huis wilt uitvoeren.

Lockdown

De laatste lockdown voelde als een koude douche, maar Nederland ging niet kopje onder. Onder het mom ‘je moet toch wat’ gingen veel mensen online sanitair kopen om het huis te verbouwen. Dat zagen banken ook want er werden meer hypotheekaanvragen gedaan om de verbouwing van de woning te bekostigen. In de lange lockdowns was het enorm druk in de milieustraten en bij de bouwmarkten – ook nu wordt er nog volop geklust en opgeruimd. Massaal namen we het huis onder handen; er was toch tijd genoeg. En online sanitair kopen is steeds makkelijker.

Populaire kamers

Hoewel Nederland massaal de woningen een make-over gaven, waren badkamer, zolder met dakkapel, aanbouw aan het huis (denk aan een serre, veranda of een erker), het aanleggen van een thuiswerkplek (of een thuiskantoor), inrichten van een eigen fitnessruimte en de keuken de meest gehoorde verbouwingswensen. Ook de woonkamer werd nog wel eens onder handen genomen waarbij veel meubels online werden aangeschaft, bijvoorbeeld via meubels.com.

Doe het zelf met YouTube

Voor de zeer grote en ingewikkelde klussen werden nog wel eens aannemers ingehuurd. Vooral de aanbouwklussen, schilderwerk en het nalopen van leidingen werden door aannemers gedaan. Evenals het controleren van elektriciteit. Andere klussen, zoals het plaatsen van een bad, keukenblok en nieuwe douchecabine, inclusief leggen van vloeren en het betegelen van muren deden we massaal zelf. Hoe? Dankzij het bekijken van YouTube filmpjes en instructievideo’s van de bouwmarkten zelf. Er werden heel veel filmpjes bekeken over tegelen, afkitten, leidingen leggen en… ventileren. Ook niet onbelangrijk bij het aanleggen van een mooie droombadkamer.

Thuiswerken in de troep

Het huis verbouwen door corona was niet altijd even simpel. De verbouwers zaten maandenlang in de troep, terwijl er tussendoor ook thuisgewerkt moest worden. Lesgeven, ZOOM vergaderingen bijwonen en artikelen schrijven gebeurde dus gewoon tussen de dozen, zaagmachines en verbouwplannen. Toch gaven veel mensen aan zeer blij met het resultaat te zijn. Bovendien hadden ze toch zeeën van tijd over nu vakanties en uitjes niet doorgingen.

Mobiele badkamerunit

Maar als je die badkamer langdurig niet kan gebruiken, omdat de vloer eruit ligt en het water steeds is afgesloten, waar was je dan het stof uit je haren? Heel simpel; er werden mobiele badkamers gehuurd. Deze units zorgden ervoor dat je toch je tanden kon poetsen, terwijl de werkzaamheden doorgingen in huis.

Sanitair online kopen

Wanneer je online sanitair koopt is het belangrijk om op een paar dingen te letten. Zo is het heel belangrijk dat je goed opmeet wat je aan meubels en sanitair nodig hebt. Wanneer het bad te groot is of te klein dan komt dat natuurlijk niet mooi uit. Een goede tip voor het opmeten van de ruimte die een bad of douchecabine moet innemen is; plak schilderstape op de vloer. Omlijn met het tape precies de grootte en meet dat op. Dan weet je zeker dat het past.

Meubels online kopen

Naast sanitair zijn er tevens veel meubels online gekocht. Bijvoorbeeld voor de badkamer, keuken of om die uitbouw op zolder aan te kleden. Ook voor meubels online kopen geldt dat je goed moet meten. Plak ook hier tape op de vloer en langs de muren, zonder de verf te beschadigen, om zo precies op te meten hoe hoog een kast mag zijn en hoe groot een tafel, bed of bureau. Dan hoef je alleen nog maar een keuze te maken uit kleuren en materialen.

Jouw droombadkamer

De badkamer en suite en het installeren van een (bubbel)bad behoorden tot de grote sanitaire wensen. Een complete badkamer en suite kan zelfs in een kleine ruimte worden aangelegd, zoals in een aangrenzende slaapkamer die toch niet wordt gebruikt. Door het sanitair online te kopen wordt alles netjes en snel bij je thuisbezorgd. Bovendien kun je online allerlei toffe inspiratie opdoen voor je nieuwe badkamer. En zelfs je badkamer al inrichten. Dit kan via een handige online tool, zodat je zelf een bouwtekening hebt. Vergeet niet om alles goed na te meten. Zo geniet je extra snel van je nieuwe badkamer.

Langere levertijden

Het enige waar je misschien rekening mee moet houden als je meubels of sanitair online koopt, is dat er langere levertijden kunnen zijn. Ook dat heeft met de coronacrisis te maken. Veel grondstoffen zijn op dit moment schaars. Gelukkig worden op goede online sanitair websites alleen die producten aangeboden die ook daadwerkelijk snel te leveren zijn. En anders staat het er zeker bij vermeld. Zo ga je met een gerust hart online sanitair kopen of meubels aanschaffen.