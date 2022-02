Voordeur sportschool Den Bosch met granaat opgeblazen

In de nacht van donderdag op vrijdag is rond 04.30 uur een handgranaat ontploft bij een sportschool aan de Eendenkooi in ’s-Hertogenbosch. 'Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade aan de voordeur en gevel van het pand', zo meldt de politie vrijdag.

Handgranaat

Bij de meldkamer kwam vrijdagochtend rond 9.00 uur de melding binnen van een ‘bom’ die al af was gegaan en schade had veroorzaakt. Toen agenten ter plaatse kwamen zagen zij dat de gevel beschadigd was en vonden ze een soort beugel. Na onderzoek van de explosievenspecialist van de politie is er ook een pin gevonden. Uit het onderzoek is gebleken dat het hier gaat om een handgranaat.

Getuigen gezocht

De recherche is volop bezig met het onderzoek, hoort getuigen en bekijkt beschikbare camerabeelden. Uit informatie blijkt dat een auto tussen 4.40 uur en 4.45 uur langs is gereden en daarna volgde de explosie. 'We zijn hard op zoek naar de betreffende auto en zoeken getuigen die meer weten. We vragen omwonenden die camera’s hebben om hun beelden te bekijken in de tijdsperiode waarin het incident gebeurde', aldus de politie.