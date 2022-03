Onderzoek naar twee doden in Maastricht

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een onderzoek opgestart naar aanleiding van het aantreffen van een overleden man in een woning aan de Lambrecht van Middelhovenweg in Maastricht.

Tweede slachtoffer

Ter plaatse trof de politie een overleden persoon aan. Daarnaast bevond zich ook nog een zwaargewonde man in het pand. Deze is overgebracht naar het ziekenhuis en daar is hij in de loop van de nacht aan zijn verwondingen overleden.

Waarschijnlijk zijn beide slachtoffers de bewoners van het pand.

Onderzoek

Wat er in de woning is gebeurd, is nog niet bekend. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een misdrijf maar de politie houdt alle scenario’s open. Het tactisch en forensisch onderzoek is nog in volle gang, waaronder onderzoek in de woning. Ook is een uitgebreid buurtonderzoek opgestart.

In de loop van zaterdag zal schouw op beide lichamen plaatsvinden. Mogelijk dat daarna meer duidelijkheid is, over wat zich in de woning heeft afgespeeld.