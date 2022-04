Hoge boete en vliegontzegging voor piloot

De officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Holland (OM) heeft vandaag een geldboete van 7.000,- euro en een vliegontzegging van 59 weken geëist tegen een 64-jarige Amerikaanse piloot. De man heeft volgens het OM als gezagvoerder van een passagiersvliegtuig op 8 december 2021 geweigerd mee te werken aan een bloedonderzoek om zijn alcoholgebruik vast te kunnen stellen. Dat is een misdrijf dat strafbaar is gesteld in artikel 11.6 lid 6 van de Wet luchtvaart.

Alcohol

Volgens het OM was de verdachte van plan zijn functie als gezagvoerder te vervullen terwijl een sterke verdenking bestond dat hij te veel alcohol had gedronken. Dat is een ernstige zaak en ook zeer gevaarlijk. Gelukkig heeft een medewerker van de luchtvaartmaatschappij zijn verantwoordelijkheid genomen, door op tijd de luchtvaartpolitie in te lichten dat er signalen waren dat de cockpitbemanning de avond ervoor de nodige alcoholhoudende dranken had genuttigd. De luchtvaartpolitie constateerde bij een voorlopig ademonderzoek dat de gezagvoerder vermoedelijk nog te veel alcohol in zijn lichaam had. De verdachte is daarna vrijwillig meegegaan naar de kazerne van de Koninklijke Marechaussee, waar werd geprobeerd een definitieve ademanalyse te verrichten. Die mislukte en daarom is medewerking aan een bloedonderzoek bevolen. Die medewerking heeft de verdachte geweigerd.

Weigering bloedonderzoek

Een bloedonderzoek mag alleen worden geweigerd als daar medische redenen voor zijn, maar zo’n reden werd door de gezagvoerder niet gegeven. De luchtvaartpolitie en de Marechaussee zijn ruim zeven uur bezig geweest met het onderzoek naar het alcoholgebruik van de gezagvoerder. Een arts die voor het bloedonderzoek naar de kazerne kwam is onverrichter zake naar huis gegaan. De officier van justitie omschreef het gedrag van de gezagvoerder ter zitting als volgt: ‘’Het gedrag dat verdachte op de kazerne van de Marechaussee heeft laten zien is onaanvaardbaar en past niet bij een gezagvoerder. Onvolwassen trainerend gedrag, kennelijk met het enige doel om geen verantwoording te hoeven nemen en om onder de consequenties van zijn eigen handelen uit te kunnen komen.’’

Strafeis

De officier ter zitting: ‘’Waar de verdachte eerst kennelijk geen enkele moeite had om de nodige alcohol naar binnen te werken, had hij er later wel veel moeite mee om dat eerdere onverantwoordelijke gedrag te erkennen en zijn verantwoordelijkheid daarvoor te nemen, althans om de autoriteiten in staat te stellen een onderzoek daar naar te doen. Je zou zeggen dat als verdachte zich aan de regels had gehouden, hij open en eerlijk kon zijn bij het onderzoek. Door dat niet te doen heeft hij het niet mogelijk gemaakt om vast te stellen wat zijn adem- dan wel bloedalcoholgehalte betrof.’’

De officier van justitie eiste een geldboete van 7.000,- euro en een vliegontzegging van 59 weken. De politierechter deed meteen uitspraak en veroordeelde de verdachte tot een geldboete van 5.000,- euro en een vliegontzegging van 59 weken, waarvan 28 weken voorwaardelijk.