Nieuwe manier van werken zorgt deels voor meer zelfstandigheid

Dit wordt ook wel het Nieuwe Werken genoemd. Wat is het Nieuwe Werken precies en hoe gaan we ermee om in de Nederlandse samenleving?

Sinds de coronacrisis werken meer mensen vanuit huis. Het maakt niet uit of je zelfstandig ondernemer bent of wanneer je ergens in loondienst werkt; de pandemie heeft ervoor gezorgd dat onze manier van werken deels is veranderd.

Het Nieuwe Werken: wat is dat precies?

In de afgelopen jaren is het begrip het Nieuwe Werken langzaam maar zeker geïntroduceerd. Veel mensen denken dat dit sinds de coronacrisis het geval is, maar het Nieuwe Werken bestaat al een stuk langer. Wel heeft de pandemie voor een versnelling in dit proces gezorgd. Volgens deze nieuwe manier van werken, werken we namelijk meer zelfstandig op een flexibele locatie. Sommige mensen werken volledig vanuit huis, terwijl anderen kiezen voor hybride werken: deels vanaf kantoor, deels vanuit huis. Dit hele principe vindt zijn oorsprong in de ideeën van Bill Gates.

Hij vond dat iedereen met een baan altijd toegang moet hebben tot relevante informatie met betrekken tot zijn of haar werk. Dat houdt in dat ook wanneer je over een baan beschikt die wel locatiebepalend is (denk aan een tandarts of een doktersassistent) je op een andere manier kunt kiezen voor flexibel werken. Denk bijvoorbeeld aan het inplannen van je eigen werktijden en het kunnen inzien van belangrijke informatie en data vanuit huis. Kort samengevat staat bij het nieuwe werken flexibiliteit en zelfstandigheid voorop. Er is meer vertrouwen in de werknemer waarbij hij of zij vaker online en op afstand werkt.

Voordelen van het Nieuwe Werken voor je onderneming

Hoewel we door de coronacrisis grotendeels verplicht waren om onze manier van werken te veranderen, heeft het voor veel bedrijven en zelfstandige ondernemers goed uitgepakt. Een van de grootste voordelen is bijvoorbeeld de zelfstandigheid die komt kijken bij het Nieuwe Werken. Omdat er steeds meer via het internet wordt gewerkt, kunnen bepaalde processen sneller en beter worden afgehandeld. Denk bijvoorbeeld aan meetings die online een kortere tijd in beslag nemen dan een praatje bij het koffiezetapparaat op kantoor dat uit de hand loopt.

Denk ook aan de boekhouding die je tegenwoordig gewoon zelf online kunt doen via een programma, zonder dat je daar veel tijd aan kwijt bent. Je hoeft geen tijd meer in te plannen voor een afspraak met je boekhouder wanneer je over een flexibel factuurprogramma, zoals WeFact, beschikt. Dergelijke programma's zijn vaak zo geautomatiseerd dat ze veel werk van jou en/of je boekhouder overnemen. Kortom: steeds meer facetten binnen je bedrijf of baan worden geautomatiseerd bij het Nieuwe Werken met alle grote voordelen vandien, zoals:

- Wanneer werknemers overal en nergens kunnen werken, bespaar je op reiskosten en reistijd. Ook ben je minder energiekosten kwijt omdat er minder mensen op kantoor of binnen het bedrijf op locatie aan de slag zijn.

- De afstemming tussen werk en privé kan beter worden afgestemd, omdat mensen op bepaalde tijdstippen vaker thuis zijn en deels hun eigen tijd kunnen indelen. Dat levert mensen meer geluksgevoel en motivatie op wat weer beter is voor het bedrijf.

- Voor mensen met kinderen is het Nieuwe Werken helemaal ideaal, omdat er vaak minder kinderopvang nodig is. Je kunt je werk beter afstemmen met de zorg voor de kinderen wanneer je meer zelfstandigheid krijgt. Dat scheelt veel geld en tijd.

Het Nieuwe Werken in Nederland toegepast

Feit is dat de coronacrisis de ontwikkeling van het Nieuwe Werken in een stroomversnelling heeft gebracht. Er zijn tegenwoordig meer bedrijven dan voor de pandemie waar werknemers (deels) vanuit huis of op een andere locatie mogen werken. Dat kan immers ook heel eenvoudig: met een eigen laptop en internetverbinding blijf je gemakkelijk in contact met je collega's of werknemers, met zakenpartners en met je online boekhouder. Wanneer je geen fysieke afspraken hebt of mensen moet zien voor je bedrijf zou je zelfs aan de andere kant van de wereld kunnen gaan werken. Er is een klein deel van de werkende Nederlanders dat dit doet, maar vergis je niet: het Nieuwe werken is nog steeds niet volledig toegepast.

De meeste bedrijven kiezen er namelijk voor om deels flexibel en online te werken. Zo werken ze bijvoorbeeld 50% vanuit huis en 50% op kantoor of de werkplek. Daarbij zijn er branches waar men helemaal niet vanuit huis kan werken, zoals de zorg, de horeca en de bouw. Het Nieuwe Werken kan daar wel op andere manieren worden ingevuld; door mensen bijvoorbeeld meer zelfstandigheid te geven, maar in de praktijk blijft dit lastig. Er is namelijk sinds de coronacrisis sprake van veel personeelstekort in verschillende branches. Om het Nieuwe Werken helemaal uit te kunnen rollen, moet dat probleem in ieder geval eerst worden opgelost.