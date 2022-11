‘Koffietijd’ stopt na mei 2023

Peter van der Vorst, Directeur Content RTL:

‘Koffietijd’ behoort al heel lang tot het vaste ochtendritueel van een trouwe schare fans. Elke doordeweekse ochtend brengt ons team van presentatoren op een ongedwongen manier warmte en gezelligheid de huiskamers binnen. We vinden het dan ook jammer dat we na mei afscheid gaan nemen van deze iconische titel, maar we begrijpen de keuze van de Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij. Zonder hun bijdrage is het voor ons helaas niet haalbaar om het programma voort te zetten. We zijn hen dankbaar voor al die jaren waarin zij 'Koffietijd' mogelijk hebben gemaakt.”

'Koffietijd' wordt geproduceerd door Talpa Entertainment Producties.