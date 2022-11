De snelste manieren om op een verantwoordelijke manier geld te lenen

Is net je wasmachine stuk gegaan of heb je te maken met andere onverwachte kosten en is je spaargeld net op. Dan kan het zijn dat je snel geld nodig hebt. Gelukkig zijn er manieren om snel geld te lenen. Het is alleen wel belangrijk dat je dit op een verantwoorde manier doet. Hoe je snel geld kunt lenen lees je hier.

Een minilening

Wil je geld snel lenen dan kun je een minilening afsluiten. Je leent dan een bedrag dat je in een hele korte tijd weer terugbetaalt. Dit kan variëren van een paar dagen tot vier maanden. Maak je gebruik van deze vorm van lenen dan is het belangrijk dat je zeker weet dat je het geld binnen deze korte termijn wel hebt. Daarnaast is het een dure manier van lenen omdat je het maximale rentetarief betaalt.

Creditcard

Het klinkt misschien gek, maar ook het gebruik van je creditcard is een vorm van geld lenen. Met een creditcard heb je automatisch de beschikking over een krediet. Om hier af en toe gebruik van te maken is niet erg. Het is wel belangrijk dat je zeker weet dat er binnenkort genoeg geld binnenkomt om het krediet weer af te lossen. Ook het gebruik van je creditcard brengt kosten met zich mee.

Doorlopend krediet

Een doorlopend krediet is een lening met een kredietlimiet, waar je geld van kunt opnemen naar behoefte. Je betaalt alleen rente over het gedeelte van het krediet dat je hebt opgenomen. Daarnaast betaal je een maandelijkse aflossing. Dit is vaak een vast een percentage. De afgeloste bedragen kun je weer opnemen. Om deze reden zit er geen einddatum aan deze vorm van lenen. Je kunt een doorlopend krediet opzeggen. Het krediet moet dan volledig terugbetaald zijn. De rente van een doorlopend krediet is variabel en kan gedurende de looptijd dalen, maar ook stijgen.

Rood staan

Als je rood kunt staan op je betaalrekening is dit een van de makkelijkste manieren om tijdelijk geldtekort te overbruggen. Maar ook hier geldt dat er extra kosten bijkomen. Ook rood staan kost dus geld. Ook bij deze vorm van snel geld lenen is het belangrijk dat je zeker weet dat je het krediet kan terugbetalen. Ook rood staan kan je op ten duur in de problemen brengen.

Een klein bedrag lenen

Het is ook mogelijk om een klein bedrag te lenen. Bijvoorbeeld als je wasmachine kapot gaat en je geen spaargeld hebt. Je kunt dan een klein bedrag lenen in de vorm van een persoonlijke lening. Het bedrag betaal je in een aantal termijnen terug. Het maandbedrag is vast en bestaat uit aflossing en rente. Het afbetalen gebeurt in een aantal termijnen. Zo weet je precies waar je aan toe bent en je komt nooit voor verrassingen te staan.

Kun je ook geld lenen met een BKR-registratie?

Ja, het is ook mogelijk om geld te lenen met een BRK-registratie. Het BKR registreert allerlei soorten leningen. Dit geldt voor een telefoonabonnement, een creditcard of een persoonlijke lening. Zolang er geen achterstanden zijn en je altijd netjes op tijd betaalt is er geen probleem. Een BKR-registratie kan zo ook in je voordeel werken. De kredietaanbieder weet zo namelijk dat je een goed betaalgedrag hebt, waardoor zij minder risico loopt om je een krediet te verstrekken.

Hoe snel kun je geld lenen?

Als je echt nu geld moet hebben dan is het bij veel kredietaanbieders mogelijk om het geld binnen een paar uur of zelfs binnen een paar minuten op je rekening te ontvangen. Dit gaat via een snel krediet. Je kunt dan geld lenen tot 1.000. De lening betaal je binnen een jaar terug. Het nadeel van deze manier van geld lenen is dat je vaak torenhoge rentes betaalt. Het is dus belangrijk om hier erg goed op let. Neem geen extra leningen als je al betalingsachterstanden hebt. Gebruik ook geen leningen om andere betalingsachterstanden op te lossen. Hiermee verleg je je probleem.