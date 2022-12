Kijk en vergelijk voordat je een televisie koopt

Lijstje

Ben je van plan om een nieuwe TV te kopen, ga dan eerst de TV vergelijken met vergelijkbare exemplaren. Je kunt het bedrag maar één keer uitgeven, zorg daarom dat je dat weloverwogen doet. Begin met het maken van een lijstje met televisie wensen.

Waar kijk jij naar?

Voordat je gaat kijken wat er te koop is, is het goed om in kaart te brengen wat je het meeste doet met de televisie. Kijk je bijvoorbeeld veel sportwedstrijden, zoals de Formule 1, voetbal, schaatsen en wielrennen? Of ben je vooral een gamer? In die gevallen wil je een televisie die de snelheid van de beelden haarscherp overbrengt en kies je voor een 4K TV. Wil je graag gebruik maken van streamingsdiensten, zoals Netflix, Disney+ en SkyShowtime, dan is een smart-tv aan te raden, omdat je hier verschillende apps op kan zetten. Door op te schrijven wat je doet met je televisie, wordt het iets makkelijker om gericht de beste televisie uit te kiezen.

Lees reviews & testresultaten

Het is goed om reviews van televisies te lezen om zo de beste televisie te kunnen uitzoeken. Lees ook negatieve reviews om zo een weloverwogen keuze te kunnen maken. En zoek op Internet naar betrouwbare, onafhankelijke test reviews waar je je voordeel mee kan doen. Vergeet daarbij niet om de gebruiksvriendelijkheid van de televisie te vergelijken. In dergelijke tests wordt dit vaak meegenomen. Eveneens de gebruiksvriendelijkheid van de afstandsbediening – dat is natuurlijk net zo belangrijk als je kijkgenot.

Ga naar de winkel

Vergelijken in een winkel is altijd fijn om zo de kwaliteit van het beeldscherm goed te kunnen bekijken. Veel beeldschermen zijn ingesteld op de fabrieksinstellingen, waardoor je dus de standaard kwaliteit goed kan vergelijken. Je kunt later het contrast en dergelijke uiteraard naar wens bijstellen. In de winkel kun je trouwens ook het gespecialiseerde personeel aanspreken voor advies. Je hoeft er uiteraard niets te kopen.

Meet de plek goed op

Een televisie wordt altijd gemeten in inches, maar gelukkig worden de centimeters van het beeldscherm steeds vaker weergegeven. Een beeldscherm wordt altijd diagonaal gemeten. Houd daarnaast rekening met hoe je de televisie gaat plaatsen. Hang je het aan de muur of zet je het op een mooi meubel? Een televisie op voet is natuurlijk in totaal groter dan een televisie zonder voet. Meet daarom de plek van de aanstaande TV goed op. Je kunt met schilderstape ook de ruimte even afplakken om het visueel te maken. Zo weet je of je voor die hele grote televisie wil gaan voor een thuisbioscoop beleving of dat je toch een wat meer bescheiden exemplaar wil hebben.

Vergelijk de prijs

Heb je dé televisie van je dromen gevonden? Vergelijk dan de prijzen van verschillende winkels en webshops met elkaar. Per winkel kan de prijs aanzienlijk anders zijn. Je kunt daarnaast meteen zien of een televisie nog op voorraad is en hoe lang de levertijd is. Zo kun je nog bepalen of je wil wachten voor een goedkopere prijs of de televisie zo snel mogelijk in huis wil hebben.

Tweedehands televisie

Televisies uit de showroom of die al zijn gebruikt, kun je vaak tegen goedkopere prijzen aanschaffen. Uiteraard hebben deze televisies wel al gebruikerssporen. Maar het is altijd het overwegen waard als je niet de hoofdprijs wil betalen voor gewoon een heel goede televisie waar je nog lang plezier van zal hebben.

De beste TV kiezen

Bij het kiezen van de beste TV is het goed om dus zoveel mogelijk te vergelijken en advies in te winnen. Hoe meer informatie je hebt, des te makkelijker kun je de beste TV kiezen die past bij je wensen. Op Internet kun je dit tegenwoordig overal vinden. Zo vergroot je je kijkplezier en vind je ook nog eens een televisie voor een prijs die past binnen je budget.