Amerikaanse landmachteenheid met zwaar materieel door Nederland

Honderden Amerikaanse M-1 Abrams tanks, Bradley-infanteriegevechtsvoertuigen en ander materieel rijden en varen vanaf vandaag door Nederland. Het gaat in totaal om 1.275 voertuigen van een Amerikaanse landmachteenheid die naar Polen en Litouwen gaat. Het transport duurt tot begin februari en wordt ondersteund door Nederlandse militairen.

Het materieel komt aan in de haven van Vlissingen van waar het verder gaat over de weg, het spoor en het water. Het overslagterrein is deze periode aangewezen als ‘Tijdelijk Militair Object’.

Dag en nacht bewaking

Het terrein wordt dag en nacht bewaakt door militairen van de landmacht. Eenheden van de marine zorgen voor de veiligheid op en in het water. Ook andere Defensie-eenheden leveren steun. Zo organiseert de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie het transport van Amerikaans personeel en ondersteunen de luchtmacht en marechaussee bij de bewaking en beveiliging. Amerikaans personeel zorgt zelf voor de afhandeling van hun materieel.

De zogenoemde Host Nation Support (HNS, gastlandsteun) is gevraagd voor de Amerikaanse 2nd Brigade van de 1st Cavalry Division, Armored Brigade Combat Team uit Fort Hood, Texas. Deze brigade gaat voor een half jaar naar Polen en Litouwen, als onderdeel van de versterkte militaire aanwezigheid aan de Oostflank van het NAVO-grondgebied. De eenheid lost hier een andere Amerikaanse brigade af.

Goede infrastructuur

Het leveren van HNS aan bondgenoten is afgesproken binnen de NAVO. Nederland is dankzij haar goede havenfaciliteiten en infrastructuur een logische en belangrijke partner op logistiek vlak. De HNS-operatie wordt gecoördineerd vanuit het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) van de Koninklijke Landmacht in Utrecht.