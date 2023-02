Hond doodgeschoten, vrouw gewond

De Rijksrecherche doet onderzoek naar een incident dat zondagavond 5 februari 2023 plaats heeft gevonden aan de Esperantostraat in Groningen. Daar heeft een agent een aantal keren op een hond geschoten, waardoor die hond is overleden. Bij het incident is de 48-jarige eigenaresse van de hond gewond geraakt. Zij is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.