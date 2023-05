Man gewond na steekincident parkeerterrein nabij Action in Best

Een man raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Een in allerijl gealarmeerde traumahelikopter is niet meer ter plaatse geweest. De politie hoort enkele getuigen en is op zoek naar de dader. Over de aanleiding van het steekincident tast men op dit moment nog in het duister.