Persoon ernstig gewond na conflict in centrum Maastricht

Rond de klok van 02:40 uur ontving de meldkamer een melding over een vermoedelijk steekincident in de Platielstraat in het centrum van Maastricht. Of er daadwerkelijk een steekincident heeft plaatsgevonden wordt nog onderzocht. Eén persoon is bij dit conflict gewond geraakt en met spoed met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.