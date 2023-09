Code Geel voor onweersbuien komende nacht in het zuidwesten

Onweer en hagel

'Komende nacht bereiken enkele onweersbuien het zuidwesten van het land. Daarbij is er kans op windstoten rond 60 km/uur en kleine hagel', aldus het KNMI. De onweersbuiten worden in het zuidwesten verwacht in de nacht van zondag op maandag tussen 01.00 en 05.00 uur. In de loop van de nacht trekken de buien verder noordoostwaarts en nemen in activiteit af.