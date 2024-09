Militaire mobiliteit: Nederland laat Duits konvooi op rolletjes lopen

Host nation support

Tijdens de verplaatsing worden wet- en regelgeving, procedures en faciliteiten getest. 'Nederland verzorgde voor de route in eigen land de host nation support. De Duitse, Nederlandse en Poolse krijgsmacht testten met deze verplaatsing of de militaire mobiliteit via Nederland naar Polen voldoende op orde is', aldus het ministerie. De landen werken nauwgezet met NAVO-partners samen aan de efficiency van de militaire mobiliteit. Ook harmoniseren ze wet- en regelgeving en processen en procedures om ze beter op elkaar af te stemmen en zoveel mogelijk te simplificeren.

Grenspost.

Hoe werkt bijvoorbeeld toestemming vragen voor een grensovergang en het weggebruik in de 3 landen? En van welke faciliteiten kunnen Duitse militairen onderweg het best gebruikmaken? Met de nieuwe werkwijze moeten ook verplaatsende troepen beter worden ondersteund door deze corridor.

Doorvoerland

Voor Nederland is zo’n troepenverplaatsing niets nieuws. Dat ligt voor de hand, voor een doorvoerland met een strategische ligging aan de westkust van Europa. Daarom zijn er regelmatig verplaatsingen van militair personeel en materieel via Nederland, met name van de Amerikanen. Het gastland levert daar steeds ondersteuning bij: host nation support.

Samenwerking

Ook dit keer gaf Defensie ondersteuning. Die bestond onder meer uit het lossen van de trein waarmee het Duitse konvooi naar Vlissingen kwam. De organisatie van het verblijf in Vlissingen en Arnhem-Schaarsbergen behoorde hier ook toe. Host nation support biedt daarmee ook een mooie kans om de samenwerking met internationale partners als Duitsland en Polen te versterken.

Konvooi van Vlissingen naar Arnhem

De Duitse eenheid kwam gisteren vanuit Ulm per trein in Vlissingen aan. Vandaag reden de oosterburen in konvooi van Vlissingen naar Arnhem. Op de Oranjekazerne in Schaarsbergen konden de militairen de voertuigen aftanken, even pauzeren en lunchen. Vanaf de Duitse grens nemen de Duitsers de ondersteuning van de corridortest over tot de grensovergang met Polen. Over de ondersteuning in Nederland bleken de Duitsers in elk geval tevreden. Terecht, want het liep op rolletjes.