Oranje speelt in maart 2020 tegen Spanje

Het Nederlands elftal speelt zondag 29 maart een oefenwedstrijd tegen Spanje. Plaats van handeling is de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, waar Oranje in juni zijn drie EK-groepswedstrijden afwerkt. Het treffen met de ploeg van bondscoach Luis Enrique begint om 19.00 uur.

EURO2020

Vóór de ontmoeting met Spanje, dat tijdens EURO2020 is ingedeeld in groep E samen met Zweden, Polen en de play-offwinnaar B, wordt nóg een vriendschappelijk thuisduel geprogrammeerd. De KNVB hoopt op korte termijn de naam van Oranjes eerste tegenstander in 2020 bekend te kunnen maken.

Spanje nagenoeg gelijke tegenstander

Tegen Spanje is de balans in het voordeel van Oranje. Zesmaal was er winst voor Nederland, eenmaal was er geen winnaar en vijf keer trok Spanje, de nummer 8 van de FIFA-ranking, aan het langste eind. Nederland, dat zes plaatsen lager staat op de wereldranglijst, maakte in het dozijn ontmoetingen één doelpunt meer: 18 om 17.