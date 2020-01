Tim en Tom tevreden over De Beast 3.0 in Dakar

De Beast 3.0 blijkt zich vanaf het eerste moment uitstekend thuis te voelen in de woestenij van Saudi-Arabië. Waar menig deelnemer tegen problemen aanliep, kwamen Tim en Tom Coronel vrijwel ongeschonden uit de strijd. In de vierde etappe zorgden twee lekke banden voor wat oponthoud maar het tijdverlies bleef binnen de perken. In de vijfde etappe staken plotseling andere problemen de kop op maar ook daarmee werd snel afgerekend door de tweeling.

“We hadden direct een lekkere flow te pakken. We haalden veel mensen in en het tempo zat er lekker in”, blikt Tom terug op de eerste kilometers van de proef. “Opeens voelden we rare vibraties en niet veel later waren we het linkerachterwiel kwijt. We dachten echt: ‘Hè, wat gebeurt hier nou?’. Alle wielbouten waren weg en een van de bouten was helemaal afgebroken. Tim liep een stukje terug om de band uit de duinen te vissen. Vervolgens hebben we van de andere wielen een moer weggehaald. Zo hadden we overal vier in plaats van vijf moeren en konden we onze weg vervolgen.”

Dat was echter niet het enige probleem, vervolgt Tim: “We zagen dat ook de slang van het bandenaflaatsysteem was afgebroken. Dat maakte het in de duinen een stuk moeilijker. We zijn nog een keer gestopt om de bandenspanning handmatig aan te passen. Uiteindelijk hebben we zo’n vijftien minuten verloren dus dat viel reuze mee. Verder hebben we heerlijk gereden, het autootje deed het weer voortreffelijk. Al met al geen vlekkeloze dag maar zolang onze problemen klein blijven en we snel weer onderweg zijn is er niets aan de hand. Dag 5: check.”