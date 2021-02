Spartak Moskou neemt Quincy Promes over voor 8,5 miljoen euro

Transfersom van 8,5 miljoen

De overgang van de aanvaller naar de Russische club is onder voorbehoud van de medische keuring. Promes stond nog tot en met 30 juni 2024 onder contract bij Ajax. De clubs zijn een transfersom overeengekomen van EUR 8,5 miljoen, het bedrag kan middels variabelen nog oplopen tot EUR 11 miljoen.

Carrière

Promes werd op 4 januari 1992 geboren in Amsterdam en speelde vanaf zijn tiende in de jeugdopleiding van Ajax. In 2008 verliet de aanvaller de club en speelde hij bij HFC Haarlem, Go Ahead Eagles en FC Twente, voordat hij in 2014 voor de eerste keer naar Spartak Moskou ging. In Rusland legde hij beslag op het landskampioenschap en de Russische Supercup, en werd hij speler van het jaar en topscorer van de Superliga. In het seizoen 2018/2019 kwam Promes voor Sevilla FC uit, voordat hij in de zomer van 2019 de overstap maakte naar Ajax.

Debuut

De 47-voudig international maakte op 27 juli 2019 zijn debuut in het eerste van Ajax, tijdens de wedstrijd Ajax – PSV (2-0). In totaal kwam hij 53 keer in actie voor de Amsterdammers, en scoorde hij 22 keer. Met Ajax behaalde Promes de eerste plek in de eredivisie en legde hij beslag op de Johan Cruijff schaal.