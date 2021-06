Nederland wint eerste poulewedstrijd EK 2020

In de eerste poulewedstrijd voor Nederland tijdens het EK 2020 heeft zij nipt kunnen winnen van de Oekraïne.

Tijdens de eerste helft zette Nederland de meeste druk op de ploeg uit de Oekraïne en had ook meer balbezit, maar wist geen doelpunt te scoren.

In de tweede helft wist Wijnaldum in de 61e minuut de openingsgoal te scoren en zette Nederland met 1-0 voor. In de 65e minuut wist Weghorst de tweede goal voor Nederland te scoren en hiermee stond Nederland met 2-0 voor.

In de 75e minuut kon de Oekraïne gemakkelijk scoren en werd de stand 2-1. De schrik kwam er bij Nederland in toen in de 80e minuut Roman Yaremchuk de 2-2 binnen te kopte. Hiermee leek Nederland een punt cadeau te doen aan de tegenstander.

Nederland deed in de 85e minuut wat ze moest doen. Wijndal zet Nederland op een 3-2 voorsprong door een de bal in het doel te koppen. Hierna wist de Oekraïne niet meer tot doelkansen te komen en verloren de wedstrijd.