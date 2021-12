Olav Mol en Jack Plooij ook volgend jaar bij Ziggo Sport

Al 30 jaar vertrouwde stemgeluid

Olav Mol is al 30 jaar het vertrouwde stemgeluid bij de Formule 1-races en blijft in die hoedanigheid ook aan Ziggo Sport verbonden. De populaire commentator is beroemd geworden door zijn spraakmakende uitspraken bij meerdere race-overwinningen van Max Verstappen. Jack Plooij was de afgelopen jaren het gezicht in de paddock en op de grid, waar hij het Nederlandse publiek vermaakte met interviews en reportages.

'Groot plezier'

Olav Mol en Jack Plooij zijn zelf ook verheugd met de blijvende samenwerking. 'Ziggo Sport is de laatste jaren gegroeid tot de meest complete race-zender van Nederland. Ook al is de invulling wat betreft de Formule 1 nu anders geworden, wij zien nog legio mogelijkheden om Ziggo Sport en alle kijkers van veel inside informatie te voorzien. We doen dit werk al jarenlang met groot plezier en zijn ook zeker van plan om dat nog lang te doen.'

Rick Winkelman

Rick Winkelman is een expert op het gebied van vrijwel alle raceklassen. In het Race Café schuift hij wekelijks aan om diverse onderwerpen te duiden. Ook voorziet hij de NASCAR-races van commentaar en zal hij dat blijven doen. Rob van Gameren is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een populaire sidekick en blijft deze rol vervullen in de raceweekenden.

'Wekelijks genieten'

Marcel Beerthuizen, directeur Ziggo Sport: 'Ik ben hartstikke blij dat er opnieuw toonaangevende namen in de Formule 1-wereld aan ons verbonden blijven. Naast Rob Kamphues en Robert Doornbos, zijn Olav en Jack onlosmakelijk verbonden aan de Formule 1 in Nederland. En dat geldt ook voor Rick Winkelman en Rob van Gameren. Wij en de rest van tv-kijkend Nederland genieten wekelijks van de passie die deze mannen tonen en uitstralen. Dat ze dat voor ons en de fans blijven doen, is enorm fijn.'