Nieuw record in verkoop occasion's

In 2018 werden in Nederland 443.812 nieuwe personenauto’s geregistreerd en ongeveer 205.000 voertuigen werden gesloopt c.q. uitgeschreven uit het kentekenregister, waardoor het totale wagenpark op bijna 8,8 miljoen uitkomt. De occasionverkoop bereikte in 2018 met 1.991.265 stuks een nieuw record en daarmee werd een stijging van 0,7 procent ten opzichte van 2017 genoteerd. 37,2 procent van de occasions werd door particulieren onderling verhandeld en 62,8 procent van de tweedehands auto’s werd bij de vakhandel gekocht. De ruim 5.000 bij BOVAG aangesloten autobedrijven verkochten 611.877 gebruikte personenauto’s en dat is 8,6 procent meer dan in 2017. Daarnaast werden er vorig jaar in totaal 191.583 tweedehands bestelauto’s verhandeld in Nederland, oftewel 1,6 procent meer dan het jaar ervoor. De BOVAG-leden noteerden een plus van 9,1 procent in vergelijking met 2017 en verkochten afgelopen jaar 38.937 lichte bedrijfswagens.

Diesel en electrisch

Het aandeel van diesel in de verkoop van nieuwe personenauto’s daalde van 17,4 procent in 2017 naar 12,9 procent afgelopen jaar en ook de import van tweedehands diesels nam af. Vorig jaar betrof minder dan een kwart van de geïmporteerde occasions een diesel, terwijl dat in 2017 nog 27,6 procent was. Er werden bijna 5.000 tweedehands diesels minder geïmporteerd dan in 2017. In de occasionverkoop bleek de diesel in 2018 wel populairder dan een jaar eerder; de vakhandel sleet bijna 20.000 gebruikte diesels meer in 2018 dan in 2017, tot een totaal van ruim 191.000, het hoogste aantal sinds 2010. Daarnaast werden er recordaantallen tweedehands elektrische auto’s verkocht en geïmporteerd. De import van gebruikte EV’s steeg van 699 stuks in 2017 naar 1.194 en de occasionverkoop door de vakhandel nam toe van 1.488 naar 2.750 exemplaren. De verkoop van nieuwe elektrische auto’s bedroeg in 2018 ruim 24.000 stuks en dat was een verdrievoudiging ten opzichte van 2017. Nederland telde op 31 december bijna 45.000 vol-elektrische personenauto’s.