Koraal uit Burgers' Zoo verhuist naar Engeland

In Burgers’ Zoo in Arnhem heeft men meer dan 300 zelf gekweekte koralen, zeeanemonen en koraalvissen transport klaar gemaakt om naar Engeland te verhuizen.

In Arnhem is een eigen kweekprogramma van koraal. Doordat het koraal goed groeit in het tropisch koraalaquarium, schenkt men een gedeelte aan het London Aquarium en Chester Zoo. Burgers’ Zoo is al jaren hofleverancier van koralen aan Europese collega-aquaria.

Burgers’ Ocean is een tropisch koraalrifaquarium van acht miljoen liter water. Een zeer belangrijk onderdeel van het Arnhemse aquarium is het levende koraalrif in een bassin van 750.000 liter water.