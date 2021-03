Groningen goedkoopste provincie om huis te kopen

In de provincie Groningen is de waarde van een huis gemiddeld 228.000 euro. De provincie is hiermee de goedkoopste wat woningwaarden betreft. Het landelijke gemiddelde komt neer op 326.000 euro per woning. De voordeligste Groningse woningen zijn te vinden in de wijk Nieuweschans binnen de gemeente Oldambt. Dit en meer blijkt uit een analyse van Independer aan de hand van huizenprijzen-data van Jumba.