Export spruitjes naar recordhoogte

Van alle wintergroenten zijn vooral spruitjes de laatste jaren meer geëxporteerd. De exportwaarde groeide van 32 miljoen euro in 2008 naar 66 miljoen euro in 2017. Vooral in Duitsland, de Verenigde Staten en Italië wint de Nederlandse spruit aan populariteit. Spruitjes zijn de op één na meest geteelde wintergroente, na de winterpeen. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2018 van het CBS.

Ongeveer twee derde van de in Nederland geproduceerde spruiten wordt uitgevoerd. De uitvoer van spruiten naar Noord-Amerika is gering, maar neemt de laatste jaren toe. In totaal werd er in 2017 voor 3,6 miljoen euro aan spruiten naar Noord-Amerika geëxporteerd, daarvan ging voor 2,8 miljoen euro naar de Verenigde Staten.

Uitvoer wintergroenten vooral naar Duitsland

Naast Noord-Amerika zijn vooral Duitsland (32 miljoen euro), Verenigd Koninkrijk (10 miljoen euro), België (5 miljoen euro) en Italië (4 miljoen euro) belangrijke exportlanden voor het spruitje.

Winterpeen meest geteelde wintergroente

In 2018 werd op 14,4 duizend hectare landbouwgrond wintergroenten geteeld. Hiervan was 6,2 duizend hectare voor winterpeen (43 procent), gevolgd door spruitjes (2,7 duizend hectare, 19 procent) en prei (2 duizend hectare, 14 procent).

In totaal waren in 2018 ruim 1 650 akkerbouwers actief met de teelt van wintergroenten, 850 boeren verbouwden winterpeen, 270 boeren teelden prei. Met spruitjes houden 200 bedrijven zich bezig.