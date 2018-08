Hittegolf volgens het UMC best goed voor je gezondheid

De onderzoekers wilden weten of het menselijk lichaam in staat is zich aan te passen aan warmte. In de context van klimaatverwarming een heel relevant thema. Twee groepen, de een bestaande uit gezonde jongvolwassenen, de andere bestaande uit mannen op middelbare leeftijd met overgewicht, werden een week lang gedurende zes uur per dag blootgesteld aan temperaturen van respectievelijk 33 en 34,5 graden Celsius. Dat gebeurde in zogenoemde respiratiekamers (zie foto). Gebleken is dat het lichaam in staat is om zich geleidelijk aan te passen aan de warmte. Na een periode van gewenning kan het lichaam zijn temperatuur beter reguleren. Daarnaast werden enkele positieve gezondheidseffecten geconstateerd.

Bloeddruk

In zowel de gezonde groep als in de zwaarlijvige oudere populatie was er een duidelijk effect op de bloeddruk waarneembaar. Met name de onderdruk (de diastolische druk) was significant verlaagd (tussen de 2 en 4 mm Hg), hetgeen belangrijk is voor de hartfunctie. Het onderzoek bevestigt conclusies van eerdere meer extreme hitte-studies dat milde warmte een veelbelovende aanpak kan zijn voor het verbeteren van de cardiovasculaire gezondheid bij verscheidene doelgroepen. Zeker voor de categorie patiënten die niet in aanmerking komt voor medicamenteuze behandeling of niet in staat is door meer beweging het gewenste effect te krijgen.

Diabetes

Een andere ontdekking was het effect van milde warmte op het glucosemetabolisme. Regelmatige blootstelling aan warmte blijkt de suiker- en insulinewaardes in het bloed te verlagen. Bovendien verbrandt het lichaam na gewenning aan de warmte (in rusttoestand) meer vetten dan voorheen. Deze uitkomst kan met name relevant zijn voor de nog steeds groeiende groep mensen met diabetes type 2, in Nederland inmiddels ruim een miljoen. Vaak is de oorzaak van die ziekte overgewicht als gevolg van te veel, te vet en te zoet eten en te weinig bewegen. Leefstijlverandering blijft dan ook wezenlijk voor deze groep. Maar op zijn tijd een warm bad zou dus ook wel degelijk kunnen helpen. Onderzoeker Pallubinsky: “Een tijdje in een warm land verblijven, zou ook positieve effecten kunnen hebben en is daarnaast zeker ook heel leuk, maar die optie is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd.”

Comfortzone

Pallubinsky is ervan overtuigd dat juist de verandering goed is voor het lichaam. “Als kantoormensen zijn we eraan gewend dat het altijd 21 graden is. Maar die stabiele temperatuur is waarschijnlijk helemaal niet gezond. We moeten niet altijd de comfortzone zoeken. Juist blootstelling aan wisselende temperaturen is goed voor het lichaam. Dus af en toe een beetje rillen in de kou, en aan de andere kant af en toe zweten in de hitte doet ons lichaam goed.”

