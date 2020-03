Twee mannen besmet met coronavirus in Doorwerth

Twee mannen uit Doorwerth zijn besmet geraakt met het coronavirus. Het betreft een man die het virus waarschijnlijk opliep tijdens zijn vakantie in Italië. De alleenwonende man is thuis. Ook de tweede inwoner van Doorwerth zit, met zijn partner en gezin, in thuisisolatie. De man liep het virus op in Berlijn waar hij contact heeft gehad met een besmet persoon. Beide patiënten maken het naar omstandigheden goed.

De GGD brengt in kaart met wie de patiënten contact hebben gehad (contactonderzoek). Deze groep wordt door de GGD benaderd. Zij moeten dagelijks hun temperatuur en eventuele klachten doorgeven. Mochten zij klachten krijgen die passen bij het coronavirus, dan worden zij getest en is ook voor hen thuisisolatie van toepassing.